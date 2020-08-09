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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Ağustos 2020 Pazar 09:11 Güncelleme Tarihi: 9 Ağustos 2020 Pazar 09:16
Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

KOÇ: Yaşamınızın aktif bir dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ve partnerinizin desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

BOĞA: Kazançlarınızda istediğiniz şartların oluşması, özel çabalarınız sayesinde gerçekleşecektir. Görüşeceğiniz kişilerin desteği, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

İKİZLER: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyorak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

YENGEÇ: Bugün yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 9 Ağustos Pazar

ASLAN: Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.

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