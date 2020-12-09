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Günlük burç yorumları - 9 Aralık Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 9 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:33 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2020 Çarşamba 08:39
Günlük burç yorumları - 9 Aralık Çarşamba

KOÇ: Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli ve çalışmalarınızı olumlu etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 9 Aralık Çarşamba

BOĞA: Takıldığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto içindesiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacak, davetlere katılacak ve mutlu hissedeceksiniz. Değerlerinizin farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 9 Aralık Çarşamba

İKİZLER: İnatçı yapınız nedeniyle karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz. Duygusal saplantılarınızda ileriye gidip onun adına kararlar bile verebilirsiniz. Yaşamınızı zorlaştırmayın.

Günlük burç yorumları - 9 Aralık Çarşamba

YENGEÇ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantığınıza fazla önem verdiğiniz için, içinizde gelişen kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Aralık Çarşamba

ASLAN: Aşk ve iş hayatınızı karıştırmamalısınız. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Maddi konularını yeniden gözden geçirin. Birikimlerinizi değerlendirmelisiniz.

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