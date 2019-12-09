Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 09:20Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 09:24
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KOÇ: Maddi konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranabilirsiniz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak yeni bir yapılanma içinde olacaksınız.
BOĞA: Yaşamla ilgili çok planınız var. Takıntı yaptığınız zaman, kısır bir döngü içinde olabiliyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda ani sinirli davranışlar sergileyebilirsiniz. Biraz sakin olun!
İKİZLER: Düşündüğünüz her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yapıcı olmaları sizin için önemli.
YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İçsel sıkıntılarınız var ve ailenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Onlardan beklediğiniz maddi desteği alacaksınız.
ASLAN: Bugün, geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Fakat her olaya kendi mantığınıza göre yaklaştığınız için, sizi anlamaları zorlaşacak. Kısa zaman içinde seyahate çıkabilirsiniz.