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Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 09:24
Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

KOÇ: Maddi konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranabilirsiniz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak yeni bir yapılanma içinde olacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

BOĞA: Yaşamla ilgili çok planınız var. Takıntı yaptığınız zaman, kısır bir döngü içinde olabiliyorsunuz. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda ani sinirli davranışlar sergileyebilirsiniz. Biraz sakin olun!

Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

İKİZLER: Düşündüğünüz her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Yapıcı olmaları sizin için önemli.

Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

YENGEÇ: Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İçsel sıkıntılarınız var ve ailenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Onlardan beklediğiniz maddi desteği alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 9 Aralık Pazartesi

ASLAN: Bugün, geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Fakat her olaya kendi mantığınıza göre yaklaştığınız için, sizi anlamaları zorlaşacak. Kısa zaman içinde seyahate çıkabilirsiniz.

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