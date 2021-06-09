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Günlük burç yorumları - 9 Haziran Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 08:42 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 08:46
Günlük burç yorumları - 9 Haziran Çarşamba

KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Kova'da ilerleyen Güneş, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle olumlu yansıtacağınız bir ortama hazırlıyor.

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Günlük burç yorumları - 9 Haziran Çarşamba

BOĞA: VENÜS'ÜN Yengeç'te ilerlemesi; çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran Çarşamba

İKİZLER: BAZI konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran Çarşamba

YENGEÇ: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Etkilenmeye hazırsınız.

Günlük burç yorumları - 9 Haziran Çarşamba

ASLAN: İNATÇI kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı yansıtıyorsunuz. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

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