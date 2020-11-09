Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:04Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
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KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalar yaratmayın.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarda uzun vadeli düşünün.
İKİZLER: Kendinize özgün davranış sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.
YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuz her zaman önemli.
ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi olumlu etkileyecek.