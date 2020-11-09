  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmalar yaratmayın.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarda uzun vadeli düşünün.

Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

İKİZLER: Kendinize özgün davranış sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.

Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

YENGEÇ: Yanınızda çalışanların fikir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuz her zaman önemli.

Günlük burç yorumları - 9 Kasım Pazartesi

ASLAN: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları, enerjinizi olumlu etkileyecek.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Kasım Pazartesi hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 9 Kasım Pazartesi hava durumu...
  • SON DAKİKA