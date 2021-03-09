Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Mart Salı günlük burç yorumları....
Giriş Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 09:01Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 09:05
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KOÇ: BUGÜN düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yeni fırsatlar söz konusu.