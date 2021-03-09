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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Mart Salı günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 9 Mart 2021 Salı 09:05
Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

KOÇ: BUGÜN düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yeni fırsatlar söz konusu.

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Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

BOĞA: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız. Fikirleriniz sürekli değişiyor.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

İKİZLER: PARTNERİNİZLE aranızda gerilime neden olmak istemiyorsanız, bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

YENGEÇ: HERKESİN sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı şekilde yaklaşmanız sizi farklı yapabilir. Haberleşme konusunda ketum davranmanız önemli açılımlara neden olacak.

Günlük burç yorumları - 9 Mart Salı

ASLAN: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

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