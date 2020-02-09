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Günlük burç yorumları - 9 Şubat Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 9 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 09:27 Güncelleme Tarihi: 9 Şubat 2020 Pazar 09:29
Günlük burç yorumları - 9 Şubat Pazar

KOÇ:
Ketum davranışlarınız altında gizli planların ve önemli konuların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. Bugün kombinasyon burcunuz ilerleyen Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. İkili ilişkilerinde karşı tarafın şartlarını kendi düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 9 Şubat Pazar

BOĞA:
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Pazar

İKİZLER:
Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Karşıt ilişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Pazar

YENGEÇ:
Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.

Günlük burç yorumları - 9 Şubat Pazar

ASLAN:
Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Venüs Koç burcunda ilerlerken, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.

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