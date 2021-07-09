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Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:12 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:13
Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

KOÇ: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında, siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle ilişkileriniz güçleniyor. Damar sorunlarına dikkat.

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Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan noktaları gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

İKİZLER: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

YENGEÇ: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı. Sakinleşmeye ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

ASLAN: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Sonra geri adım atmanız zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.

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