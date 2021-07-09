Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Cuma

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 9 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:12Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:13
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KOÇ: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında, siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle ilişkileriniz güçleniyor. Damar sorunlarına dikkat.
BOĞA: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan noktaları gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
YENGEÇ: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı. Sakinleşmeye ihtiyacınız var.
ASLAN: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız. Sonra geri adım atmanız zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.