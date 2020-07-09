Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

Ay Tutulması'na rağmen temmuz ve ağustos ayları daha rahat geçecek. Mars retrosu eylül ayında başlıyor. 45 gün sürecek ve deyim yerindeyse kasıp kavuracak. Mars retrosu hayatlarımızı oldukça etkileyecek. Kendi yönettiği burç olan Koç'ta geri gidecek. Eğer retroda doğduysanız şanlısınız. Bunu anlamak için doğum haritanıza bakmanız gerekli. Doğum haritanıza bakmak için doğum saatinizi net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Retrolarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Yorgunuz. Ancak 2020 yılının bitiminde rahatlayacağız. Mars retrosu gelmeden gücümüzü toplayalım. Gardımızın oldukça düşeceği bir döngü olacak. 2021 yılında daha farklı şeyler konuşacağız. Bunlardan en önemlisi Kova çağının başlaması olacak. Ancak şimdi tutulmanın sert etkileri ile baş etmemiz gerekiyor. Merkkür retorsu pazar günü bitiyor. Biraz daha sabırlı olalım. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...