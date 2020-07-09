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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

Ay Tutulması'na rağmen temmuz ve ağustos ayları daha rahat geçecek. Mars retrosu eylül ayında başlıyor. 45 gün sürecek ve deyim yerindeyse kasıp kavuracak. Mars retrosu hayatlarımızı oldukça etkileyecek. Kendi yönettiği burç olan Koç'ta geri gidecek. Eğer retroda doğduysanız şanlısınız. Bunu anlamak için doğum haritanıza bakmanız gerekli. Doğum haritanıza bakmak için doğum saatinizi net bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Retrolarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Yorgunuz. Ancak 2020 yılının bitiminde rahatlayacağız. Mars retrosu gelmeden gücümüzü toplayalım. Gardımızın oldukça düşeceği bir döngü olacak. 2021 yılında daha farklı şeyler konuşacağız. Bunlardan en önemlisi Kova çağının başlaması olacak. Ancak şimdi tutulmanın sert etkileri ile baş etmemiz gerekiyor. Merkkür retorsu pazar günü bitiyor. Biraz daha sabırlı olalım. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 9 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 08:58 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2020 Perşembe 09:08
Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

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Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

BOĞA: Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun. Son günlerde çok çabuk kırılıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşayacak. Dengeleriniz çok önemli ve bunu kullanmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Olaylar karşısındaki duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi çok büyütmeyin.

Günlük burç yorumları - 9 Temmuz Perşembe

ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor.

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