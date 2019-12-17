Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 17 Aralık 2019 Salı

BOĞA BURÇ YORUMU:

Güçlü mantığınız sayesinde bir çok paylaşımın ortasında olacak ve sizden beklenen performansı sağlayacaksınız. Bugün çevrenize çok fazla açık davranmak istemeyebilirsiniz. Gizli düşünceler içinde olmanız, farklı yoruma neden olabilir, aldırmamalısınız. Sizin için farklı olan her şey önem kazanıyor ve olayların seyri değişiyor.