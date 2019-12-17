Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 17 Aralık 2019 Salı

Bugün, kendinizle ilgili kişisel sorunlarınızı irdeleyeceksiniz. Bilinçaltı duygularınız yüzünden mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. İsteklerinizde sabırlı bir tutum izleyerek, hedeflerinize ulaşmayı planlıyorsunuz. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Bugün ikilem yaşayabilirsiniz.
BOĞA BURÇ YORUMU:
Güçlü mantığınız sayesinde bir çok paylaşımın ortasında olacak ve sizden beklenen performansı sağlayacaksınız. Bugün çevrenize çok fazla açık davranmak istemeyebilirsiniz. Gizli düşünceler içinde olmanız, farklı yoruma neden olabilir, aldırmamalısınız. Sizin için farklı olan her şey önem kazanıyor ve olayların seyri değişiyor.
İKİZLER BURÇ YORUMU:
Kişisel çabalarınız sonucunda elde edeceğiniz önemli gelişmeler, motivasyonunuzun artmasına neden oluyor. . Bugün bazı dost toplantılarının aranılan kişisi olacaksınız. Görüştüğünüz kişilerin sıra dışı düşünceleri, yeni başlangıçlarınızın temelini oluşturacak. Özel zevklerinizi için harcama yaparak, bütçenizi zorlayabilirsiniz.
YENGEÇ BURÇ YORUMU:
Bugün, kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Konulara en kısa yoldan yaklaşmanız nedeniyle, zincirleme bir çok işi kısa sürede tamamlayacaksınız. Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars'ı unutmamalı ve hata yapmamaya çalışmalısınız.