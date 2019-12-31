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Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 31 Aralık 2019 Salı

Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Aralık 2019 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 08:54 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 08:59
Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 31 Aralık 2019 Salı

Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Aralık 2019 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

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Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 31 Aralık 2019 Salı

KOÇ BURÇ YORUMU 31 ARALIK:

Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.

Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 31 Aralık 2019 Salı

BOĞA BURÇ YORUMU 31 ARALIK:

Ayrıntılardan kurtulmak istemediğiniz için, olayların farklı yönlerini görmekten hoşlanıyorsunuz. Çevrenizle tartışmak yerine bildiğiniz konularda daha fazla bilgi sahibi olmayı yeğliyor, sessiz ve derinden gidiyorsunuz. Ailenizin teklifleri karşısında, işbirliği içine girmeniz mümkün. Geleneksel değilsiniz ama çevrenizi dinlemeyi seviyorsunuz.

Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 31 Aralık 2019 Salı

İKİZLER BURÇ YORUMU 31 ARALIK:

Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek. Askıda kalan işlerinizle ilgilenmek için, elinize fırsat geçiyor.Bugün çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

Günlük burç yorumunuz bugün için neler diyor? İşte günlük burç yorumları - 31 Aralık 2019 Salı

YENGEÇ BURÇ YORUMU 31 ARALIK:

Duygu alış verişi içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Gireceğiniz toplantılarda ve sosyal yaşantınızda akıl ve mantık karmaşası yaşamak istemediğiniz için, dinlemeyi yeğlerken, karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkileri konusunda temkinli hareket etmenizi, isabetli bir davranış olarak nitelendirebiliriz.

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