  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Güzel havayı gören İzmirliler Kordon'u doldurdu

Güzel havayı gören İzmirliler Kordon'u doldurdu

İzmir'de sağanak yağışın ardından kendini gösteren güneşi fırsat bilenler kendilerini Kordon'a attı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu TCG Anadolu'yu da ziyaret ederken yürüyüş yapan vatandaşlar da yoğunluktaydı.

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2023 Pazar 16:42 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2023 Pazar 16:49
Güzel havayı gören İzmirliler Kordon’u doldurdu

Hafta içi meydana gelen sağanak yağış, İzmir'de yerini güneşe bıraktı. Hal böyle olunca İzmirliler kendilerini Kordon'a attı. Çim alanda piknik yapan vatandaşların yanı sıra yürüyüş yapan vatandaşlar da yoğunluktaydı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Güzel havayı gören İzmirliler Kordon’u doldurdu

Çocukları ile önce TCG Anadolu'yu ziyaret ettiklerini belirten Fatma Kul isimli vatandaş, "Kızılelma'yı, tankları görmeye gittik. Çok muhteşemdi. Türk yapımı olduğu için gurur duyduk. Çocuklarımın da görmesini istedim. Gezdikten sonra kendimizi çimlere attık. Hava da çok güzel" dedi.

Güzel havayı gören İzmirliler Kordon’u doldurdu

Serkan Okumuş isimli vatandaş da "Gemiyi görmeye geldik ama çok sıra olduğu için vazgeçmek zorunda kaldık. Yanımızda çocuk da vardı ve ziyaret saati bitmeden sıranın bize gelemeyeceğini düşündük. Hava çok güzel olduğu için Kordon'da tur atıyoruz" diye konuştu.

Güzel havayı gören İzmirliler Kordon’u doldurdu

İzmir'de meydana gelen sağanak yağışın ardından hafta sonu hava sıcaklıkları 20 dereceyi aştı. Çok sayıda İzmirli, kendini sokağa attı. Vatandaşlar, Kordon boyunca piknik yapıp güneşli havayı değerlendirdi.

  • SON DAKİKA