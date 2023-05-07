Güzel havayı gören İzmirliler Kordon’u doldurdu

Serkan Okumuş isimli vatandaş da "Gemiyi görmeye geldik ama çok sıra olduğu için vazgeçmek zorunda kaldık. Yanımızda çocuk da vardı ve ziyaret saati bitmeden sıranın bize gelemeyeceğini düşündük. Hava çok güzel olduğu için Kordon'da tur atıyoruz" diye konuştu.