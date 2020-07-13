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Haberler Galeri Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Hac ibadeti yerine getirilemeyecek. Hac için kesin kayıt yaptıranlar ise 2021 yılı için erteleme ya da vazgeçme talebinde bulunabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecektir" açıklamasında bulundu. Peki Hac ücretleri nasıl geri alınır? Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:37 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:48
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Hac ücretleri ne zaman iade edilecek?

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Sudi Arabistan'ın, 2020 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edileceği, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği yönündeki kararı anımsatıldı.

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Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumunun Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nca görüşülüp karara bağlandığı belirtilerek, "2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip, kayıt yaptıran hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi.

Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir.

Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

2021 yılına haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan'da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı 1000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB'a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecektir" denildi.

Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl hac için kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 için ''erteleme'' veya ''vazgeçme'' tercihinde bulunabileceklerini duyurdu.

Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Açıklamada, "2021'de hacca gitmekten vazgeçenlere ödedikleri ücretin tamamı, erteleyenlere ise 1000 riyal dışındaki miktar iade edilecek" ifadeleri yer aldı.

Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?
Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Suudi Arabistan, corona virüs nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

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