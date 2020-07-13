Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? Hac paraları nasıl geri alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Hac ibadeti yerine getirilemeyecek. Hac için kesin kayıt yaptıranlar ise 2021 yılı için erteleme ya da vazgeçme talebinde bulunabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek. 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecektir" açıklamasında bulundu. Peki Hac ücretleri nasıl geri alınır? Hac ücret iadesi ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...