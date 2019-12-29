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"Hacı Murat" tutkunları Muğla'da buluştu

Turkish Classic Car Murat 124" kulübünün Menteşe ilçesinde düzenlediği yılbaşı partisine, "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124 marka otomobil tutkunları ile modifiye araç sahipleri katıldı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2019 Pazar 19:54
Hacı Murat tutkunları Muğla'da buluştu

Çeşitli illerden gelen, halk arasında "Hacı Murat" diye tabir edilen Murat 124 marka otomobil tutkunları, Menteşe ilçesinde buluştu.

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Hacı Murat tutkunları Muğla'da buluştu

"Turkish Classic Car Murat 124" kulübünce Muğla Sosyo Kültürel Alanı'nda düzenlenen Gelenekten Geleceğe Yıla Veda Partisi'nde İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Bursa, Manisa ve Muğla'dan getirilen yaklaşık 500 araç, meraklılarının izlenimine sunuldu.

Hacı Murat tutkunları Muğla'da buluştu

"Hacı Murat" ve modifiye araç tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sahipleri araçlarını tanıttı.

Hacı Murat tutkunları Muğla'da buluştu

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği araçların camlarındaki Yeşilçam filmlerine ilişkin posterler dikkati çekti.

Hacı Murat tutkunları Muğla'da buluştu

Zaman zaman araçlardan Yeşilçam filmlerinin müzikleri yayınlandı. Etkinlikte, modifiye araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri anlatıldı.

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