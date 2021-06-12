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Haberler Galeri Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'a dair ortaya çıkan ayrılık iddialarının ardından Hadise'den gelen imalı paylaşım ünlü çiftn hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:09
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Popçu Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.

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Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Ancak ikilinin arası iddiaya göre Hadise'nin adının Reza Zarrab'la birlikte 'yasak aşk' skandalına karışmasıyla yine açıldı.

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Skandaldan beri birlikte paylaşım yapmayan Hadise ile Yıldırım'ın sık sık ayrıldığı iddia edildi.

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Seksi popçu, bu dedikodulardan sıkılmış olacak ki önceki gün Instagram paylaşımıyla 'ayrılmadık' mesajı verdi.

Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!

Bir süre önce kendisi ve sevgilisinin isminin baş harflerini bileğine kazıtan Hadise, paylaştığı karede bu dövmeyi bilinçli olarak göstererek dedikodulara da son noktayı koydu.

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