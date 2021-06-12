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Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'a dair ortaya çıkan ayrılık iddialarının ardından Hadise'den gelen imalı paylaşım ünlü çiftn hayranlarını heyecanlandırdı. İşte Hadise'nin çok konuşulan o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:04Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:09
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Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrılık haberlerine son noktayı koydu!
Popçu Hadise, uzun süredir aradığı aşkı oyuncu Kaan Yıldırım'da buldu. Geçtiğimiz yıl kısa bir ayrılık yaşayan çift, ilişkilerine yeniden şans vermişti.