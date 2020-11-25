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Haberler Galeri Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla son dönemde adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise koronavirüse yakalandı.Şüphe üzerine test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Hadise, hemen sevgilisinin yanından ayrılıp İstinye'deki evine geçti.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:12 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:12
Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Hadise, salgın nedeniyle konserlerine ara vermiş ve vaktinin tamamını sevgilisiyle geçirmeye başlamıştı..

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Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Salgının başından beri tüm kurallara uyduğu görülen Hadise'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Durumundan şüphelenip test yaptıran şarkıcının sonucu pozitif çıkınca hemen sevgilisinin yanından ayrıldı.

Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

İstiye'de bulunan evine geçen Hadise'nin kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da sağlık durumu araştırılırken ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri de merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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