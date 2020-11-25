Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da sağlık durumu araştırılırken ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri de merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...