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Hadise koronavirüse yakalandı! Ünlü şarkıcının sağlık durumu nasıl?
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla son dönemde adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise koronavirüse yakalandı.Şüphe üzerine test yaptıran ve sonucu pozitif çıkan Hadise, hemen sevgilisinin yanından ayrılıp İstinye'deki evine geçti.
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:12Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:12
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Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Hadise, salgın nedeniyle konserlerine ara vermiş ve vaktinin tamamını sevgilisiyle geçirmeye başlamıştı..
Salgının başından beri tüm kurallara uyduğu görülen Hadise'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Durumundan şüphelenip test yaptıran şarkıcının sonucu pozitif çıkınca hemen sevgilisinin yanından ayrıldı.
İstiye'de bulunan evine geçen Hadise'nin kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.
Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da sağlık durumu araştırılırken ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri de merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...