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Haberler Galeri Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Maldivler tatilinden vazgeçerek Ege turuna çıkmaya karar veren çift tekne kiraladı. Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adeta aşkını ilan etti.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:41
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile Ege'de denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

Şarkıcı Hadise salgın nedeniyle sevgilisi Kaan Yıldırım'la kış aylarında yaptığı Maldivler tatili planlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

İkilinin, salgının dünya genelinde artış göstermesiyle, uçak biletini ve otel rezervasyonunu bir gün kala sonlandırdığı öğrenildi.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

Ege turuna karar veren Hadise ve Kaan Yıldırım tekne kiraladı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...

Hadise ve Kaan Yıldırım yanlarına kardeşlerini de alarak, mavi tura çıktı.

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