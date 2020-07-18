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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatilde! Aşk dolu paylaşımlar...
Ünlü şarkıcı Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile aşkı dolu dizgin devam ediyor. Maldivler tatilinden vazgeçerek Ege turuna çıkmaya karar veren çift tekne kiraladı. Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adeta aşkını ilan etti.
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:06Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:41
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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile Ege'de denizin ve güneşin tadını çıkardı.