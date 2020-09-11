Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşıldı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşüldü.
Çiftin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.
Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda aşka gelerek sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşan Hadise, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notunu yazmıştı.
Öte yandan Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.