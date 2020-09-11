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Haberler Galeri Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez birlikte fotoğraf paylaşan ikiliden, yeni bir aşk pozu daha geldi. Çiftin fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 14:52 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 14:52
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın birlikteliğinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bir süredir aşk yaşayan çiftten yeni paylaşım geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Yıldırım'ın köpeği Benek'in sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun şarkıcı sevgilisi ile birlikte çekildiği yeni karesi paylaşıldı. Gönderiye, "Biraz kıskanmış olabilirim" notu düşüldü.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Çiftin bu pozuna takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Geçtiğimiz haftalarda aşka gelerek sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşan Hadise, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notunu yazmıştı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan aşk pozu!

Öte yandan Yıldırım, 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.

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