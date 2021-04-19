Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Magazin gündemine son dakika olarak düşen Hadise ve Reza Zarrap yasak aşkında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Ebru Gündeş, 11 yıllık eşine aldatılma gerekçesi ile boşanma davası açmış ve kadınlardan birinin de yakından tanıdığı bir isim olduğu belirtilmişti. O kişinin de Hadise olduğu iddia edilmiş ve bu açıklamalar sonrası şarkıcı Hadise iddiaları yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni durum ise Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası Hülya Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği. İşte Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrap ile Hadise'nin yasak aşk iddiasında yaşanan gelişmeler...