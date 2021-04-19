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Haberler Galeri Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Magazin gündemine son dakika olarak düşen Hadise ve Reza Zarrap yasak aşkında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Ebru Gündeş, 11 yıllık eşine aldatılma gerekçesi ile boşanma davası açmış ve kadınlardan birinin de yakından tanıdığı bir isim olduğu belirtilmişti. O kişinin de Hadise olduğu iddia edilmiş ve bu açıklamalar sonrası şarkıcı Hadise iddiaları yalanlamıştı. Ancak ortaya çıkan yeni durum ise Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası Hülya Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği. İşte Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrap ile Hadise'nin yasak aşk iddiasında yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:59
Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti.

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Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.

Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Hadise'nin yasak aşkını patlatanın ünlülerin falcısı Şuşu lakaplı Şengül Boybaş olduğu iddiası ortalığı karıştırdı

Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

Öte yandan Hadise ile aralarının kötü olduğu bilinen ablası Hülya Açıkgöz'ün geçmişte söylediği sözlerle yasak aşkı ima ettiği de konuşulanlar arasında..

Hadise ve Reza Zarrab aşk skandalında yeni iddia! Bu paylaşım çok konuşulacak

İşte Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrap ile Hadise'nin yasak aşk yaşadığı iddiasının ayrıntıları...

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