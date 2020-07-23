Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise Açıkgöz, son zamanlarda Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyle oldukça konuşulan Hadise, giydiği elbise ile de gündem oldu. Ünlü şarkıcının elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:23Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:31
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Ünlü şarkıcı Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde. Gözlerden uzak kalan ikili, gündemden biran olsun düşmedi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde alan Hadise, bu sefer giydiği elbise ile gündem oldu.