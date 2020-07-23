Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde. Gözlerden uzak kalan ikili, gündemden biran olsun düşmedi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde alan Hadise, bu sefer giydiği elbise ile gündem oldu.