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Haberler Galeri Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Hadise Açıkgöz, son zamanlarda Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyle oldukça konuşulan Hadise, giydiği elbise ile de gündem oldu. Ünlü şarkıcının elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:23 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 14:31
Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Hadise, ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde. Gözlerden uzak kalan ikili, gündemden biran olsun düşmedi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde alan Hadise, bu sefer giydiği elbise ile gündem oldu.

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Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyimine dikkat eden, dekolteli kıyafetlerden uzak duran 34 yaşındaki Hadise, son paylaşımındaki kombini için tam 16 bin 400 TL harcadı.

Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolye: 5 bin TL
Bileklik: 4 bin 900 TL
Elbise: 2 bin 500 TL
Çanta: Bin 900 TL
Gözlük: Bin 700 TL
Küpe: 200 TL
Ayakkabı: 200 TL

Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Son dönemde Fendi marka giyinmeyi tercih eden Hadise, daha önce de giyime harcadığı bütçe ile dikkat çekmişti.

Hadise'nin 'mini' serveti! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü popçunun bu kıyafeti 11 bin TL, ayakkabısı 6 bin TL, mini çantası ise 5 bin TL'ydi.

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