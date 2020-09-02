Hadrian Tapınağı'nda çok sayıda obje bulundu

"Tapınağın hemen kuzeyinde büyük olasılıkla bir agora vardı. 166 yılında filozof Aristides bu agorada bir konuşma yapıyor ve şöyle diyor, 'Öylesine büyük bir tapınak yapmışsınız ki dağların yerini tutmuş. Gemiciler kentleri dağlardan tanır ama sizin kent tapınaktan tanınıyor.' Gerçekten tapınak muhteşem bir yapıya sahip.