Hadrian Tapınağı'nda çok sayıda obje bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'nde yer alan Hadrian Tapınağı'nda devam eden kazılarda parçalar halinde çok sayıda taş obje bulundu.
Giriş Tarihi: 2 Eylül 2020 Çarşamba 11:35
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Kapıdağ eteklerinde kurulan antik kentte kazılara, 2 Temmuz'da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Koçhan başkanlığındaki ekip tarafından yeniden başlandı. Kazı ekibi, adını Roma imparatoru Hadrian'dan alan tapınakta çalışmalarını sürdürüyor.
Uzunluğunun 116 metre, genişliğinin ise 62 metre olduğu tahmin edilen tapınağın, Efes Artemis ve Didim Apollon tapınakları kadar büyük olduğu belirtiliyor. Koçhan, AA muhabirine, kazıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destek verdiğini söyledi.
Tapınağın kabartma kuşağının 1,60 metreden fazla, sütun başlıklarının ise 2,49 metre boyunda olduğunu belirten Koçhan, bunların emsalleri arasında en yükseklerinden olduğunu anlattı. Büyük ihtimalle tapınağın yapımının tamamlanamadığı bilgisini veren Koçhan, şunları kaydetti:
"Tapınağın hemen kuzeyinde büyük olasılıkla bir agora vardı. 166 yılında filozof Aristides bu agorada bir konuşma yapıyor ve şöyle diyor, 'Öylesine büyük bir tapınak yapmışsınız ki dağların yerini tutmuş. Gemiciler kentleri dağlardan tanır ama sizin kent tapınaktan tanınıyor.' Gerçekten tapınak muhteşem bir yapıya sahip.
Tapınakta bulunan bezemeler kırmızı, mavi ve altın yaldızla boyanmış. Burada yaptığımız kazılarda, kabartma kuşağına ait baş kısımları bulduk ve bir kadına ait olan başın saçlarında da altın yaldızlı boya ile karşılaştık. Korinth düzeninde, çift sıra sütunlu tapınağın dışa gelen sütunlarının başlıkları da altın yaldızla boyanmış.