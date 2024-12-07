Hafta sonu planı olanlar dikkat! Ege bugün yağmura teslim... İşte 7 Aralık Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu