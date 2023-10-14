Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu