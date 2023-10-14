  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

Bugün (14 Ekim Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 14 Ekim Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 08:52

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Isparta, Burdur'un batısı, Afyonkarahisar'ın güneyi, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Mersin'in doğusu, Kayseri'nin güneyi ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur'un batı kesimleri, Antalya'nın çevre ilçeleri ile gece saatlerinde Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ile Mersin'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevre ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kayseri'nin güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

  • SON DAKİKA