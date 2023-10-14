Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji vatandaşları uyardı

Bugün (14 Ekim Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 14 Ekim Cumartesi hava durumu...