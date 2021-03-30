Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararları bu haftadan itibaren geçerli olacak. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu iller için hafta sonu kısıtlaması 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.