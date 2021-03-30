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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni korona tedbirlerini açıkladı. Bu kapsamda kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki hangi iller kısıtlama kapsamında? Kırmızı iller hangisi? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 17:46 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 17:50
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

Koronavirüs risk haritası güncellendi ve kırmızı il sayısı yükselişe geçti Bu kapsamda yeni koronavirüs tedbirleri devreye girdi. Peki hangi illerde hafta sonu kısıtlaması olacak? Hafta sonu yasağı ne zaman başlayacak? Kırmızı iller hangisi? İşte detaylar...

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararları bu haftadan itibaren geçerli olacak. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu iller için hafta sonu kısıtlaması 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl).

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi illerde yasak olacak?

RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ

20-26 Mart 2021 tarihli kovid-19 risk haritası tablodaki gibidir. Yeni risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.

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