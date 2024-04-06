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Haberler Galeri Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminini duyurdu. Dışarı çıkacak vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de hava bugün kaç derece olacak? sorularını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Nisan Cumartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 6 Nisan 2024 09:06

Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu
Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu
Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu,

Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu
Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu
Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu
Hafta sonunu değerlendirecekler dikkat! Meteoroloji bugünün hava durumunda duyurdu... 6 Nisan Cumartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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