Hakan Hatipoğlu bombayı patlattı! Survivor'da hangi çift arasında aşk var?

"UMMADIĞIM KİŞİ VEDA ETTİ, YIKILDIM"

Kampların birleşmesine en çok Mert ile bir arada olacağı için sevindiğini söyleyen Evrim, Mert'in elenmesinin ardından "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı. Benim için kampların birleşmesinin hiçbir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.