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> Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!
Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!
Gallerli 28 yaşındaki Keely Favell'i görenler hamile olduğunu düşünüyorlardı. Fakat gerçek doktora gidince ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 10:34
Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.
Favell "Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş göbek oluştu." diyordu.
Favell "Bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm." diyerek durumunu açıkladı.
Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.
Defalarca negatif çıkan hamilelik testlerine rağmen, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.