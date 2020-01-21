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Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Gallerli 28 yaşındaki Keely Favell'i görenler hamile olduğunu düşünüyorlardı. Fakat gerçek doktora gidince ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2020 Salı 10:34
Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.

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Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Favell "Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş göbek oluştu." diyordu.

Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Favell "Bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm." diyerek durumunu açıkladı.

Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.

Hamile sandılar, karnından çıkana kimse inanamadı!

Defalarca negatif çıkan hamilelik testlerine rağmen, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.

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