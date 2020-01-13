Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Dr.Fevzi Özgönül, hamilelik boyunca bedeninizin zarar görmemesi ve bebeğin gelişimini rahat tamamlayabilmesi için bazı besin guruplarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu;
"Kalsiyum: Bebeğin gelişiminde kalsiyumun çok büyük bir önemi vardır. Bu nedenle eğer anne yeterince kalsiyum almazsa, bebek ihtiyacını ne yapıp edip anneden karşılayacağı için; annede kemik erimesi, diş kayıpları, eklem rahatsızlıkları gibi kötü etkiler olabilir. Bunu önlemek için kalsiyumdan zengin olan yiyecekleri tüketmek gerekir. Başta, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir, balık,badem,fasulye,yeşil yapraklı sebzeler.