  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Dr. Fevzi Özgönül, hamilelik sürecinin kadınlar için özel bir dönem olduğunu belirterek, "Hormonların çok aktif olduğu ve duygusallığın en üst seviyede yaşandığı bu dönemde beslenme de oldukça önemlidir" dedi. Peki hamilelik döneminde nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020 Pazartesi 15:04
Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Dr.Fevzi Özgönül, hamilelik boyunca neyi ne kadar yemeliyiz,nasıl tüketmeliyiz? Konularında önemli bilgiler verdi.
"Hamilelik boyunca, ben iki can taşıyorum bu nedenle çok yemek yemem gerekir diye düşünmeyin" diyen Dr.Fevzi Özgönül, "Bedenimiz bize ihtiyacını iştah yolu ile gösterir. Eğer iştahınız çok açıksa yemek miktarını artırabilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Fakat siz bunu düşünerek belirlemeyin. İştahınız bazen az, bazen çok olabilir. Özellikle ilk 3 aydan sonra hormon baskısı ortadan kalkınca iştahınız artabilir. Ya da tatlı, hamur işi gıdaları çok tüketmeye başladığınızda, hareketsiz kalıp sindirim sisteminize destek olmadığınızda da iştahınız artabilir" diye konuştu.

Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Dr.Fevzi Özgönül, hamilelik boyunca bedeninizin zarar görmemesi ve bebeğin gelişimini rahat tamamlayabilmesi için bazı besin guruplarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu;
"Kalsiyum: Bebeğin gelişiminde kalsiyumun çok büyük bir önemi vardır. Bu nedenle eğer anne yeterince kalsiyum almazsa, bebek ihtiyacını ne yapıp edip anneden karşılayacağı için; annede kemik erimesi, diş kayıpları, eklem rahatsızlıkları gibi kötü etkiler olabilir. Bunu önlemek için kalsiyumdan zengin olan yiyecekleri tüketmek gerekir. Başta, süt ve süt ürünleri, yoğurt, peynir, balık,badem,fasulye,yeşil yapraklı sebzeler.

Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Protein: Vücudumuzun yapı taşı olarak adlandırılan proteinler, hem bağışıklık sistemi için hem de vücudumuzun yenilenmesi için gerekli olan temel besinlerin başında gelir. Bebek için de protein çok önemlidir. Bu nedenle hamile bir kadının protein ihtiyacı normal bir kadından 1/3 oranında fazladır.
Kırmızı ve beyaz et, yumurta, yoğurt, peynir, bakliyatlar, ceviz fındık gibi kuruyemişler, hatta avokado, nar gibi bazı meyvelerde bile protein vardır.

Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Demir: Vücudumuzun ve bebeğimizin de yapılanması için demire ihtiyacı vardır. Bu nedenle özellikle hamilelik boyunca kansızlık olmaması ve rahat bir hamilelik süreci yaşayabilmek için demir bakımından zengin gıdaların da önemi vardır.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü
Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu bu haliyle şok etti! Görenler hayrete düştü
BİZE ULAŞIN