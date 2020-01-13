Hamilelikte artan iştaha dikkat! Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Protein: Vücudumuzun yapı taşı olarak adlandırılan proteinler, hem bağışıklık sistemi için hem de vücudumuzun yenilenmesi için gerekli olan temel besinlerin başında gelir. Bebek için de protein çok önemlidir. Bu nedenle hamile bir kadının protein ihtiyacı normal bir kadından 1/3 oranında fazladır.

Kırmızı ve beyaz et, yumurta, yoğurt, peynir, bakliyatlar, ceviz fındık gibi kuruyemişler, hatta avokado, nar gibi bazı meyvelerde bile protein vardır.