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Haberler Galeri Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hande Erçel'in özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı aşk dedikodularına karışan Erçel'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi. İddiaya göre Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile sevgili olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 17:38 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 17:43
Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

Oyunculuğu olduğu kadar aşk hayatı ile de adından söz ettiren Hande Erçel'in yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel bombayı patlattı.

Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

İddiaya göre Hande Erçel'in özel hayatında ikinci Murat dönemi başladı.

Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren Hande Erçel 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu.

Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU

Dedikodulara göre Erçel, bundan bir ay önce Murat Akdoğan isimli genç bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladı.

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