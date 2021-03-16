Hande Erçel, Murat Akdoğan ile sevgili mi? İkinci Murat dönemi!

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hande Erçel'in özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı aşk dedikodularına karışan Erçel'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi. İddiaya göre Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile sevgili olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.