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Haberler Galeri Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

Kimileri tarafından şifalı olduğuna inanılan doğal taşlar özellikle mücevher ve evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor. Her burca uğurlu geldiğine inanılan taşlar da çoğu zaman tercih edilebiliyor. Peki hangi doğal taş nasıl etki gösterir? İşte taşların etkileri...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:43 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:00
Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

Daha çok takı olarak tercih edilen doğal taşlar evlerde de kullanılan ve şifalı olduğuna inanılan objeler arasında yerini alıyor. Peki doğal taşların etkileri neler? Hangi doğal nasıl etki gösteriyor? İşte detaylar...

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Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

1. Arsenopirit
Isıtılınca ölümcül bir gaz çıkarır, temas edilmesi zarar vermez ancak derhal elinizi yıkamanız gerekir.

Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

2. Torbernit

Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

Radyoaktif olduğu için ısıtılması halinde ortama radon gazı salar.

Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

Zoisit

Ağır hastalık veya bunalımların (travmaların) ortadan kaldırılmasına yardım eder.Bedendeki (özellikle dokulardaki) zehirlerin (kimyasal ve diğer zehirlerin) etkisini giderir.

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