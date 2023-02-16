Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...

Kimileri tarafından şifalı olduğuna inanılan doğal taşlar özellikle mücevher ve evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor. Her burca uğurlu geldiğine inanılan taşlar da çoğu zaman tercih edilebiliyor. Peki hangi doğal taş nasıl etki gösterir? İşte taşların etkileri...