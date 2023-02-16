Haberler
Galeri
Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...
Hangi doğal taş, ne etki gösteriyor? İşte doğal taşların bilinmeyen etkileri...
Kimileri tarafından şifalı olduğuna inanılan doğal taşlar özellikle mücevher ve evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor. Her burca uğurlu geldiğine inanılan taşlar da çoğu zaman tercih edilebiliyor. Peki hangi doğal taş nasıl etki gösterir? İşte taşların etkileri...
Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 15:43
Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 16:00
Daha çok takı olarak tercih edilen doğal taşlar evlerde de kullanılan ve şifalı olduğuna inanılan objeler arasında yerini alıyor. Peki doğal taşların etkileri neler? Hangi doğal nasıl etki gösteriyor? İşte detaylar...
1. Arsenopirit
Isıtılınca ölümcül bir gaz çıkarır, temas edilmesi zarar vermez ancak derhal elinizi yıkamanız gerekir.
Radyoaktif olduğu için ısıtılması halinde ortama radon gazı salar.
Zoisit
Ağır hastalık veya bunalımların (travmaların) ortadan kaldırılmasına yardım eder.Bedendeki (özellikle dokulardaki) zehirlerin (kimyasal ve diğer zehirlerin) etkisini giderir.