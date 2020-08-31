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Haberler Galeri Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Binlerce aday, bekçi olmak için alımları araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde 400 bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu konuda aylardır çalışan ve bekçi olmak için hazırlanan adaylarda başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:50
Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

2020 bekçi alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri, adaylar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan bekçi alımlarına ilişkin ilk duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bunun üzerine adaylar başvuruları araştırmaya başladı. Peki, başvurular ne zaman? Hangi şartlar aranıyor?

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Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

BEKÇİ ALIMI DUYURUSU YAYINLANDI
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2020 Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarih yayımlandığında veya başvuru ekranı açıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

BEKÇİ ALIMINDA YENİ DÜZENLEME
Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartların bulunması gerekecek.

Hangi il ve ilçelere bekçi alımı yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olma şartı aranacak.

Sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel teşkil edecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler, emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanının onayıyla aday memur olarak atanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içinde en az 3 ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek.

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanının onayıyla kesilecek.Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.

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