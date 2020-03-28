Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Şifa deposu besinler

Gündelik hayattımızda yaşadığımız sağlık problemlerini yediğimiz yiyeceklerle tedavi edebilir. Bunu zaten biliyoruz. Ama nasıl? Hangi hastalığa hangi yiyecek iyi gelir sorusunun cevapları…

Diş çürümelerine karşı ıspanak

Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze. Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır.



Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.