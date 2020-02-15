Hangisi yalan hangisi gerçek? Çözmek neredeyse imkansız...

StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız!

Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?

StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız!

Günümüzde bilgisayar yazılımları aracılığı ultra gerçekçi grafik modellemeleri ve insan yüzleri tasarlanabiliyor. StyleGAN isimli Nvidia algoritması ile tasarlanmış bu yüzleri gerçek olanlardan ayırt etmekte çok zorlanacaksınız.

Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?

Bu fotoğraflara dikkatlice bakın. Sizce hangisi gerçek bir insana ait?