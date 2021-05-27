Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Atv ekranlarında geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Bozkır Arslanı Celaleddin' 2. bölümü ile yarın akşam izleyicisi ile buluşacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesinin Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emredecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...