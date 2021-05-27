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Haberler Galeri Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Atv ekranlarında geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Bozkır Arslanı Celaleddin' 2. bölümü ile yarın akşam izleyicisi ile buluşacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesinin Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emredecek. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:58 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:04
Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak.

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Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır.

Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder.

Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir.

Harzemşah Sarayı’nda iktidar savaşı! Bozkır Arslanı Celaleddin’de bu hafta yaşanacaklar...

Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

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