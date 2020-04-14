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Haberler Galeri Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altındayken kaçan kişi, 2 gün sonra sokakta yakalandı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı 21:48 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2020 Salı 21:48
Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı

Servergazi Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş, şiddetli öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuran Emrehan K. (23), hastanenin izolasyon alanına alındı.

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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı

Hastanın, izole edildiği odada ve hastanede bulunamaması üzerine polise haber verildi.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı

Ailesi ve yakınlarının adreslerinde de bulunamayan Emrehan K'nin İstiklal Caddesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı

Etrafı çevrilen Emrehan K, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi sokakta yakalandı
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