  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Oraya park ettiğine pişman oldu!

Oraya park ettiğine pişman oldu!

Türkiye'de hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra geri alınır. Ancak dünyanın başka yerlerinde daha değişik uygulamalar var.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:16
Hatalı parka ilginç ceza
Hatalı parka ilginç ceza

Türkiye'de hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra geri alırınır. Ancak dünyanın başka yerlerinde daha değişik uygulamalar var.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hatalı parka ilginç ceza
Hatalı parka ilginç ceza

Ön cama yapıştırılan vantuslu plaka gibi.

Hatalı parka ilginç ceza
Hatalı parka ilginç ceza

Sürücü bu kendi başına çıkaramıyor. Yüksek bir gürültüyle alarm çalıyor.

Hatalı parka ilginç ceza
Hatalı parka ilginç ceza

Sürücünün bunu kaldırıp yoluna devam etmek istiyorsa telefonu yardımıyla cezasını ödemesi gerekiyor.

Hatalı parka ilginç ceza
Hatalı parka ilginç ceza

Bundan sonra gelen mesaj koduyla vantusu kaldırabiliyor

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Doğa harikası Gölcük Yaylası salgında kaçış noktası oldu
Doğa harikası Gölcük Yaylası salgında kaçış noktası oldu
  • SON DAKİKA