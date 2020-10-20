Oraya park ettiğine pişman oldu!
Türkiye'de hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra geri alınır. Ancak dünyanın başka yerlerinde daha değişik uygulamalar var.
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:13
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:16
Türkiye'de hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra geri alırınır. Ancak dünyanın başka yerlerinde daha değişik uygulamalar var.
Ön cama yapıştırılan vantuslu plaka gibi.
Sürücü bu kendi başına çıkaramıyor. Yüksek bir gürültüyle alarm çalıyor.
Sürücünün bunu kaldırıp yoluna devam etmek istiyorsa telefonu yardımıyla cezasını ödemesi gerekiyor.
Bundan sonra gelen mesaj koduyla vantusu kaldırabiliyor