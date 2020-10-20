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Oraya park ettiğine pişman oldu!

Türkiye'de hatalı parkta araç çekilip otoparka götürülür ve bir miktar ödeme yaptıktan sonra geri alınır. Ancak dünyanın başka yerlerinde daha değişik uygulamalar var.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





