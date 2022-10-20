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Haberler Galeri Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması objektiflere böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:32
Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

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Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...
Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...
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