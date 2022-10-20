Haberler Galeri Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması objektiflere böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





