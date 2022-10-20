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Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...
Hatası canına mal oluyordu! İşte yürekleri ağza getiren o anlar...
Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması objektiflere böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:32
Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.
Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.
Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.