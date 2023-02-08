Hatay'da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında tüm hızıyla sürüyor. 51 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.