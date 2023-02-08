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Haberler Galeri Hatay'da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Hatay'da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında tüm hızıyla sürüyor. 51 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 08:49 Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 08:53
Hatay’da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

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Hatay’da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı.

Hatay’da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Hatay’da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Hatay’da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
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