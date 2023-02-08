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Hatay'da 51 saat sonra mucize! 5 yaşındaki kız çocuğu sağ kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarında tüm hızıyla sürüyor. 51 saat sonra enkazdan 5 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.
Giriş Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 08:49Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2023 Çarşamba 08:53
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.