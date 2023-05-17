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Haberler Galeri Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Bugün 17 Mayıs Çarşamba İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Mayıs Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:47 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:47
Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinde; öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri çok bulutlu, Göller Yöresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün 17 Mayıs Çarşamba nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu; kuzeybatı kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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