Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (5 Şubat Pazartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 5 Şubat 2024 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2024 Pazartesi 09:01