  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (5 Şubat Pazartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2024 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2024 Pazartesi 09:01

Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunun, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının, (Malatya hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? İşte 5 Şubat Pazartesi hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey çevrelerin sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

  • SON DAKİKA