Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji 26 Mayıs Cuma hava durumu raporunu paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.