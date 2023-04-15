Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.