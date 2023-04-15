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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

İzmir'de bugün 15 Nisan Cumartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilkiyor. İşte 15 Nisan 2023 Cumartesi il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 08:55
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölgenin batı kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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