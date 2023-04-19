Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

İzmir'de bugün 19 Nisan Çarşamba hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya, Aksaray ve Karaman dışında bütün bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 19 Nisan Çarşamba hava durumu...