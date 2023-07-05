Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Bugün 5 Temmuz Çarşamba İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Temmuz Çarşamba hava durumu...