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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Bugün 5 Temmuz Çarşamba İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 5 Temmuz Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2023 Çarşamba 08:47 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2023 Çarşamba 08:49

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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