Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji il il hava tahmininde bulundu! İşte 10 Şubat Cumartesi

Bugün (10 Şubat Cumartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde havanın genellikle parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 10 Şubat Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:05 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:09