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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

İzmir'de bugün 23 Mart Perşembe 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mart 2023 Perşembe il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 09:00
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

EGE

Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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