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Haberler Galeri Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

İzmir'de bugün 29 Mart Salı 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 29 Mart 2023 Salı il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:02
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden dikkatli tedbirli olunmalıdır.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

MARMARA

Çok bulutlu ve yağmurlu, güneydoğusu ile Trakya kesiminin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Doğu Akdeniz'in kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğusunda güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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