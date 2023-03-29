Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

İzmir'de bugün 29 Mart Salı 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, bölgenin iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 29 Mart 2023 Salı il il hava durumu raporu...