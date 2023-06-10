Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu tahminini duyurdu

Bugün 10 Haziran Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Haziran Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 08:51