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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

İzmir'de bugün 6 Mart Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. ayrıva hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 6 Mart Pazartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2023 Pazartesi 08:58
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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