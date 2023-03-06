Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

İzmir'de bugün 6 Mart Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. ayrıva hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 6 Mart Pazartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...