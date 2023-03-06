Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini açıkladı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.