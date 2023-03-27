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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İzmir'de bugün 27 Mart Pazartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 27 Mart 2023 Pazartesi il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 08:50
Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak yağışlı

Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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