Hava bugün nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.